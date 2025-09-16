Укр

Путин это поймет. Генерал-разведчик объяснил, чем НАТО ответить на налет российских дронов

Игорь Тимофеев
Владимир Путин
Действия должны быть законными, но жесткими

После налета десятков российских дронов на Польшу и Румынию страны НАТО должны были жестко отреагировать и предупредить кремлевского диктатора Владимира Путина, что следующий акт агрессии будет жестоко пресечен, после чего последуют ответные шаги.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж. Он объяснил, что действия должны быть конкретными и мгновенными.

— Реакция НАТО должна быть такой: срочно, в течение суток должны собраться все лидеры (а не несколько человек переговорили, а у США — вообще никакой реакции), четко определить конкретный акт агрессии, что это действовала Россия и однозначно предупредить — за повторные пуски на Румынию, на Польшу, на Прибалтику, на любую страну будет ответный мощный удар еще в момент подготовки пусков. А если запустят часть, они будут сбиты и удары по ним будут однозначно, — говорит военный эксперт.

По его мнению, в такой ситуации должна действовать вся сила НАТО.

— Это Путин конкретно понимает. Он реагирует на конкретные и мгновенные действия. И по каналам разведки он должен быть предупрежден из США, и Британии, и каждой страны Европейского Союза, что в случае любого повтора — действие ответного огня будет чрезвычайным, согласно статье 5 [Устава НАТО] и согласно нормам международного права. Акты агрессии должны отражаться и наказываться за то, что они постараются осуществить повторно. Это будет в правовом поле, — подытожил Николай Маломуж.

