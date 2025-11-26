У Польші з українців можуть стягувати нову плату: скільки і кого це торкнеться

Люди, які приїхали до Польщі, платитимуть за кожен день перебування у країні

Члени партії Polska 2050 зареєстрували в Сейму Польщі законопроект, який передбачає запровадження туристичного збору. Автори припускають, що кожна гміна (адміністративно-територіальна одиниця у Польщі) в державі зможе стягувати гроші з людей, які перебувають у Польщі.

Що потрібно знати:

Який розмір нового збору

Кого торкнуться нові правила

Де у Польщі вже діє податок

Як зазначають ініціатори, новий збір має замінити кліматичний податок, прив’язаний до екологічних вимог, таких, як наявність чистого повітря. Чинний кліматичний податок становить 3,31 злотих на добу. Тепер відвідувачі країни мають платити 5 злотих на добу, повідомляє inPoland.

Депутати Polska 2050 передали документ на обробку до Канцелярії Сейму. Тепер мають розпочатися громадські консультації. Важливо зазначити, що збір торкнеться людей, включно і українців, які приїжджають до Польщі з метою відпочинку, навчання та подорожей.

Проблеми Польщі

У яких регіонах Польщі вже стягують гроші з туристів

Наразі податок на мандрівників діє у тих областях країни, які відповідають наступним критеріям:

Рівень повітря має низьке забруднення та електромагнітне випромінювання;

Екологічне середовище має такі параметри: наявність водойм, культурних зон, висока концентрація лісів (мінімум 80%);

Існують цінні природні ландшафти;

Умови проживання на комфортному рівні.

Через це громади, які популярні серед мандрівників, але не мають перерахованих вище параметрів, не можуть збирати податок. Тому Polska 2050 зазначає, що лише невелика кількість муніципалітетів з 2479 отримують гроші в скарбницю з туристів. А велика кількість мандрівників вимагає від органів місцевої влади додаткових витрат: утримання інфраструктури, прибирання, забезпечення безпеки тощо.

Варто зазначити, що партія Polska 2050 – це центристський рух, який має 8 з 460 місць у Сеймі та 1 місце у Сенаті Польщі. Лідер партії Шимон Головня дуже позитивно відгукується про Україну та українців. На виборах президента 2020 року він посів третє місце.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Польщі українських біженців понад мільйон людей.