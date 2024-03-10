"Пекельна" ніч у Росії: в окупантів сталися потужні пожежі на газопроводі та нафтобазі (відео)

Інформація про постраждалих уточнюється

Ніч та ранок 10 березня в Росії почалися неспокійно. На газопроводі в Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) Тюменської області стався вибух, після чого спалах, а на території нафтобази в Курську вранці після атаки БПЛА спалахнула пожежа.

Про подію на газопроводі у ХМАО повідомили у Telegram-каналах, опублікувавши відповідні відео з місця події. Так, паблік SHOT пише, що на місце події прибули співробітники МНС.

"Місцеві жителі розповіли SHOT, що спалах відбувся кілька годин тому поряд із селищем Лихма. Заграву від пожежі та стовп диму було видно за кілька кілометрів від місця події. На даний момент причини виникнення пожежі та інформація про постраждалих уточнюється. На місце висунулися співробітники МНС та медики", — йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що НП сталася за 20 км від селища Лихма. А пошкоджений газопровід знаходиться на Бобровському лінійному виробничому управлінні (ТОВ "Газпром трансгаз Югорськ" ПАТ "Газпром").

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У головному управлінні МНС заявили, що нібито великої пожежі не було. Причини події поки що залишаються невідомими.

У той же час у Курській області цього ранку було безпілотний літальний апарат атакував нафтобазу в Курську. За даними SHOT, дрон пошкодив ємність обсягом 3000 тонн. На момент падіння безпілотника вона була порожня.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що безпілотник упав і спалахнув на території нафтобази. На місці працюють оперативні служби.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у російській Туві спалахнула пожежа Шагонарської ТЕЦ. Внаслідок пригоди постраждали як мінімум 18 осіб.