Дроны постарались: в Калужской области был атакован нефтеперерабатывающий завод, - источники в ГУР

В России заявили, что разрушений инфраструктуры в результате атаки нет

В ночь на 15 марта в Калужской области РФ прогремел мощный взрыв. Украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие Первый Завод в Калужской области РФ.

Операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом "Телеграфу" сообщил источник в спецслужбах.

Там отметили, это предприятие использовалось российскими оккупантами в военных целях. Согласно полученной информации, дроны достигли поставленной цели и нанесли поражение.

Тем временем губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что этой ночью в Дзержинском районе силы ПВО якобы "подавили" четыре дрона. Пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате атаки в России не обнаружили.

В свою очередь российский Telegram-канал Baza сообщал, что атака началась в 4:00 и продолжалась полчаса. Утверждается, что все дроны якобы были сбиты, но один из них задел трубу. Это спровоцировало пожар, который был быстро локализован.

Стоит отметить, что в последнее время украинские спецслужбы плотно взялись за нефтеперерабатывающие заводы РФ. В течение 12−13 марта беспилотники атаковали:

НПЗ Роснефти в Рязани (один из крупнейших российских заводов),

НПЗ в Кстове (Нижегородская область),

НПЗ Киришах (Ленинградская область),

Новошахтинский НПЗ на юге Ростовской области,

НПЗ Лукойла в Нижегородской области (была остановлена работа крупнейшей установки по переработке нефти).

Ранее "Телеграф" сообщил, что за два дня Россия потеряла десятую часть своей нефтепереработки.