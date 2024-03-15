"Нужно было лучше прятать": Легион "Свобода России" уничтожил важный комплекс наблюдения РФ (видео)

Теперь это груда металла

В России якобы уничтожили комплекс дальнего наблюдение "Муром-П". Также в кучу металла превратились антенны радиоэлектронной борьбы.

Произошло это в следствии работы Легиона "Свобода России". Об этом сообщается на странице русских диверсантов в Telegram.

"Надо было лучше прятать. Превратили путинский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П" и антенны РЭР/РЭБ в кучу металла", — говорится в сообщении.

Также Легион публикует видео работы по комплексу наблюдения и удар по антеннам РЭБ.

Отметим, что информацию об уничтожении комплекса не комментировали в Министерстве обороны России.

Чем примечателен "Муром-П"

Автономный мобильный комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П" представляет собой быстроразворачиваемую систему для дистанционного видео-тепловизионного и радиолокационного наблюдения. Он предназначен для контроля и охраны открытых участков местности, подступов, периметров и путей передвижения к объектам.

Основные задачи комплекса:

Обнаружение и распознавание объектов : комплекс способен обнаруживать и распознавать объекты типов "автомобиль" и "человек" на контролируемом участке местности с помощью видео-тепловизионного и радиолокационного наблюдения.

: комплекс способен обнаруживать и распознавать объекты типов "автомобиль" и "человек" на контролируемом участке местности с помощью видео-тепловизионного и радиолокационного наблюдения. Тревожные извещения : он формирует и передает тревожные извещения при обнаружении нарушителей.

: он формирует и передает тревожные извещения при обнаружении нарушителей. Определение координат нарушителей : комплекс определяет и уточняет координаты нарушителей, отслеживает их перемещение и отображает информацию в режиме реального времени на карте местности.

: комплекс определяет и уточняет координаты нарушителей, отслеживает их перемещение и отображает информацию в режиме реального времени на карте местности. Автономность: в зависимости от базового комплекта, он может работать как стационарно от промышленной сети напряжением 220 В, так и автономно от солнечных батарей или бензогенератора.

Этот комплекс обеспечивает безопасность и сбор данных на любой местности, включая государственные границы, временные дислокации групп людей или воинских формирований.

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