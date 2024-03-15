"Нужно было лучше прятать": Легион "Свобода России" уничтожил важный комплекс наблюдения РФ (видео)
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Теперь это груда металла
В России якобы уничтожили комплекс дальнего наблюдение "Муром-П". Также в кучу металла превратились антенны радиоэлектронной борьбы.
Произошло это в следствии работы Легиона "Свобода России". Об этом сообщается на странице русских диверсантов в Telegram.
"Надо было лучше прятать. Превратили путинский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П" и антенны РЭР/РЭБ в кучу металла", — говорится в сообщении.
Также Легион публикует видео работы по комплексу наблюдения и удар по антеннам РЭБ.
Отметим, что информацию об уничтожении комплекса не комментировали в Министерстве обороны России.
Чем примечателен "Муром-П"
Автономный мобильный комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П" представляет собой быстроразворачиваемую систему для дистанционного видео-тепловизионного и радиолокационного наблюдения. Он предназначен для контроля и охраны открытых участков местности, подступов, периметров и путей передвижения к объектам.
Основные задачи комплекса:
- Обнаружение и распознавание объектов: комплекс способен обнаруживать и распознавать объекты типов "автомобиль" и "человек" на контролируемом участке местности с помощью видео-тепловизионного и радиолокационного наблюдения.
- Тревожные извещения: он формирует и передает тревожные извещения при обнаружении нарушителей.
- Определение координат нарушителей: комплекс определяет и уточняет координаты нарушителей, отслеживает их перемещение и отображает информацию в режиме реального времени на карте местности.
- Автономность: в зависимости от базового комплекта, он может работать как стационарно от промышленной сети напряжением 220 В, так и автономно от солнечных батарей или бензогенератора.
Этот комплекс обеспечивает безопасность и сбор данных на любой местности, включая государственные границы, временные дислокации групп людей или воинских формирований.
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