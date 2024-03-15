Жителі Бєлгорода скиглять про вибухи. В місті є загиблі та поранені: що каже місцева влада (фото, відео)

Місцева влада звітує про роботу "пе ве о"

У російському Бєлгороді та області в перший день виборів президента РФ вибухи не вщухають з самого ранку. Є загиблий та поранені. Пошкодження зазнала також соціальна інфраструктура.

Про це повідомляють місцеві пабліки та "губернатор" Генадій Гладков.

Зокрема, пабліки Бєлгорода в Телеграм публікують кадри попадання снарядів на околицях міста. Люди налякані тим, що відбувається.

Вибухи у Бєлгороді

Окрім цього, під час голосування за президента РФ в Бєлгороді пролунав вибух. На одній з виборчих дільниць невідомі заклали вибухівку.

На оприлюднених кадрах видно, як триває процес голосування. На виборчій дільниці, де присутні виборці, в якийсь момент вибухає. Налякані люди кричать і розбігаються в паніці. За даними росЗМІ деякі дільниці навіть довелось закрити.

У Міноборони країни-агресорки повідомляється, що черговими засобами ППО над Бєлгородською областю знищено десять реактивних снарядів. Так званий "губернатор" Генадій Гладков підтвердив, що працювала ППО.

"Збито 10 повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки", — заявив він.

За попередніми даними, один мешканець загинув. У момент обстрілу чоловік перебував на робочому місці у магазині. Внаслідок прильоту у чоловіка були множинні осколкові поранення грудної клітки та черевної порожнини.

У місті також є двоє постраждалих. Один чоловік у момент обстрілу рухався трасою на маніпуляторі — у нього відкрита черепно-мозкова травма. Другий чоловік у момент обстрілу перебував на території промислового підприємства, у потерпілого осколкові поранення правого ока.

Як зазначив Гладков, різні пошкодження виявлено на території одного магазину та одного з корпусів промпідприємства. У обстрілі він традиційно звинуватив Україну.

"У Білгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки з боку ЗСУ пошкодження виявлено у двох приватних домоволодіннях, одній господарській споруді та чотирьох автомобілях. Також внаслідок падіння уламків спалахнула суха трава на площі 1 га", — написав гладков.

Тим часом, поки російська влада звітувала про "успішну роботу ППО" бійці Російського добровольчого корпусу звернулись з терміновою заявою до жителів міста Бєлгород. Там попередили про обстріл військових об'єктів.

"Термінове попередження для мешканців Бєлгороду! Протягом найближчої години буде зроблено масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород. Закликаємо місцевих жителів негайно пройти у надійні укриття та не виходити на вулицю до закінчення атаки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу, а також Сибірського батальйону, які 12 березня зайшли в Курську та Бєлгородську області, спільно звернулися до своїх співгромадян. Воїни закликали мешканців Курщини та Бєлгородщини залишити свої домівки та евакуюватися, щоб не потрапити під перехресний вогонь. Вже протягом трьох днів тривають активні бойові дії. Ці регіони країни-агресора зазнають обстрілів, але очікується, що їх стане ще більше.