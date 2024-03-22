Стрілянина у підмосковному "Crocus City Hall": чим відомий концертний зал

Концертна зала здатна вмістити до 10 тисяч людей

Великий багаторівневий музичний центр Crocus City Hall, в якому надвечір 22 березня сталася масштабна стрілянина з великою кількістю загиблих і поранених, знаходиться у Підмосков'ї, в місті Красногорськ, на території ділового центру "Crocus City" за 16 км від столиці Росії. Зал був відкритий бізнесменом Арасом Агаларовим 25 жовтня 2009 року і названий на честь співака Мусліма Магомаєва.

Діловий центр Crocus City чи не найбільший у Росії торгово-виставковий та діловий центр. На його території безліч різних закладів, від великих до дуже великих. Так, тут є виставковий центр, торговий комплекс, гіпермаркет, готель, океанаріум та багато іншого, зокрема дві великих концертних зали, одна з яких і "прославилася" сьогодні — Crocus City Hall.

До речі, до ділового центру можна добратися на метро із самої Москви. Зазначається, що станція "Мякініно" була побудована у 2009 році й стала першою станцією Московського метрополітену, яка вийшла за межі столиці до Московської області.

Величезна концертна зала Crocus City Hall здатна вмістити кілька тисяч людей одночасно. Так, заявлено про 6200 місць для сидіння. При трансформації зали у танцювальний партер із фан-зоною на 5000 глядачів, максимальна місткість зали зростає до 9527 осіб.

Велика концертна зала

За час роботи в Crocus City Hall пройшли концерти понад сотні відомих виконавців із Росії та інших країн, а також різні театральні вистави, спортивні заходи та дитячі вистави.

Чим відомий Crocus City Hall

З певною періодичністю у Crocus City Hall відбувається Міжнародний конкурс вокалістів імені Мусліма Магомаєва. Його мета, як повідомляється, просування талановитих вокалістів та розвиток російської вітчизняної культури.

Примітно, що у 2013 році концертний зал відвідав експрезидент США, а тоді ще просто мільярдер, Дональд Трамп, а також фронтмен гурту Aerosmith Стівен Тайлер. Обидва гості були присутні на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2013". Захід проходив з 5 по 9 листопада 2013 року, у цій концертній залі.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме 1 травня 2022 року у концертному залі відбувся, як пишуть, грандіозний фінал третього сезону шоу "Маска". На заході були присутні 7 тис. осіб, включно з членами журі.

Нагадаємо, "Телеграф" уважно стежить за подіями у Crocus City Hall, що сталися сьогодні, 22 березня. За останніми даними, стрілянина та вибух у ТЦ у Підмосков’ї сталися під час концерту відомого гурту. Станом на 21:00 за Київським часом, відомо про приблизно 40 загиблих відвідувачів та ще понад 100 поранених.