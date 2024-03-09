Ще шість країн попередили про загрозу терактів у Росії наближчими днями: що відомо

Громадян західних країн закликають бути обережними

Ще шість західних країн приєдналися до повідомлень про можливі терористичні акти в Росії найближчими днями. Канада, Південна Корея, Латвія, Швеція, Німеччина та Чехія попереджають громадян про небезпеку, просять бути обережними, а краще за все – взагалі не відвідувати, або покинути територію Росії.

Про це йдеться у низці повідомлень, які були опубліковані на сайтах посольств, консульств та міністерств іноземних справ шести країн. Публікації з'явилися протягом дня.

Влада Канади повідомила про небезпеку терактів у Росії в найближчі кілька днів та порекомендувала утримуватися від поїздок до Росії. У своєму повідомленні канадський уряд послався на американське посольство у РФ.

Посольство Південної Кореї випустило аналогічне повідомлення щодо загрози терактів. Там зазначили, що "очікується висока ймовірність виникнення нещасних випадків" у місцях скупчення людей через заходи, присвячені 8 березня.

Латвія просить громадян країни бути обережними та уникати масових зібрань, а взагалі, краще або покинути територію Росії, або туди й не їздити. Таке ж саме повідомлення з такими ж рекомендаціями оприлюднило МЗС Швеції.

Посольство Чехії у РФ закликало громадян уникати скупчень людей "у звʼязку з повідомленнями про можливі напади екстремістських угруповань у великих містах". Окрім того, чеські дипломати також рекомендують утриматися від відвідування Росії, або покинути територію країни.

Як писав "Телеграф", 7 березня посольства трьох західних країн – Сполучених Штатів, Великої Британії та Німеччини – попередили власних громадян про загрозу терористичних актів у Москві протягом наступних 48 годин. Рекомендується уникати скупчень людей, стежити за оточенням та повідомленнями у місцевих ЗМІ.

Трохи пізніше Німеччина оновила рекомендації. Країна слідом за США та іншими також закликала своїх громадян уникати місць масових скупчень людей у Москві через ризик терактів. А також не відвідувати області РФ, які межують з Україною.