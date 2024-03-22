Стрельба в подмосковном "Crocus City Hall": чем известен концертный зал

Концертный зал способен вместить до 10 тысяч человек

Большой многоуровневый музыкальный центр Crocus City Hall, в котором вечером 22 марта произошла масштабная стрельба с большим количеством погибших и раненых, находится в Подмосковье, в городе Красногорск, на территории делового центра "Crocus City" в 16 км от столицы России. Зал был открыт бизнесменом Арасом Агаларовым 25 октября 2009 года и назван в честь певца Муслима Магомаева.

Деловой центр Crocus City едва ли не самый крупный в России торгово-выставочный и деловой центр. На его территории множество разных заведений, от больших до очень больших. Так, здесь есть выставочный центр, торговый комплекс, гипермаркет, гостиница, океанариум и многое другое, в том числе два больших концертных зала, один из которых и "прославился" сегодня — Crocus City Hall.

Кстати, в деловой центр можно добраться на метро из самой Москвы. Отмечается, что станция "Мякинино" была построена в 2009 году и стала первой станцией Московского метрополитена, вышедшей за пределы столицы в Московскую область.

Огромный концертный зал Crocus City Hall способен вместить несколько тысяч человек одновременно. Так, заявлено о 6200 местах для сидения. При трансформации зала в танцевальный партер с фан-зоной на 5000 зрителей, максимальная емкость зала возрастает до 9527 человек.

Большой концертный зал

За время работы в Crocus City Hall прошли концерты более ста известных исполнителей из России и других стран, а также различные театральные представления, спортивные мероприятия и детские представления.

Чем известен Crocus City Hall

С определенной периодичностью в Crocus City Hall проходит Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева. Его цель, как сообщается, продвижение талантливых вокалистов и развитие русской отечественной культуры.

Примечательно, что в 2013 году концертный зал посетил экс-президент США, а тогда еще просто миллиардер, Дональд Трамп, а также фронтмен группы Aerosmith Стивен Тайлер. Оба гостя присутствовали на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2013". Мероприятие проходило с 5 по 9 ноября 2013 года, в этом концертном зале.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину, а именно 1 мая 2022 в концертном зале состоялся, как пишут, грандиозный финал третьего сезона шоу "Маска". На мероприятии присутствовало 7 тыс. человек, включая членов жюри.

Напомним, "Телеграф" внимательно следит за произошедшими сегодня, 22 марта, событиями в Crocus City Hall. По последним данным, стрельба и взрыв в ТЦ в Подмосковье произошли во время концерта известной группы. По состоянию на 21:00 по Киевскому времени, известно о примерно 40 погибших посетителях и еще более 100 раненых.