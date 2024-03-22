Стрілянина в Підмосковному "Crocus City Hall": США зробили заяву щодо України

В Росії незадоволені тим, що США висловилися стосовно НП

У США вже поінформовані про НП у російському концерт-холі "Крокус Сіті Холл". Американці не вбачають ознак того, що до розстрілу людей причетна Україна.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу. За його словами, Білий Дім наразі має у своєму розпорядженні лише попередню інформацію і намагаються отримати додаткові відомості.

"Наразі немає ознак того, що Україна чи українці були причетні до збройного нападу", — сказав Кірбі.

У МЗС Росії вже відреагували по позицію США. Спікер міністерства Марія Захарова звинуватила американців в тому, що вони роблять висновки "в розпал трагедії" та "видають індульгенції".

"На якій підставі офіційні особи у Вашингтоні роблять якісь висновки у розпал трагедії про чиюсь непричетність? Якщо США є чи були достовірні дані щодо цього, їх необхідно негайно передати російській стороні. А якщо таких даних немає, то Білий дім не має права видавати будь-кому індульгенції. Усіх причетних, як заявило російське керівництво, встановлять компетентні органи", — заявила вона.

Точна кількість загиблих та поранених внаслідок стрілянини та пожежі у "Крокус Сіті Холл" ще встановлюється. Але станом на 21:10 відомо про 40 загиблих, серед яких є неповнолітні, та понад 100 поранених. Спецслужби, які прибули на місце, повідомляють, що злочинці можуть перебувати у будівлі та тримати заручників.

"У МВС Москви та Підмосков'я введено план "Зоря". Весь склад чоловічої статі протягом години повинен прибути на роботу. Усі мають бути екіпіровані до бронежилетів та озброєні. Також на роботу викликані усі співробітники з вихідних", — пишуть росЗМІ.

Також "Телеграф" розповідав, чим відомий концертний зал "Крокус Сіті Холл", де невідомі відкрили стрільбу. Максимальна місткість зали до 9527 осіб, і на концерт 22 березня були продані усі квитки.