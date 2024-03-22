У Росії знімають серіал про "український націоналізм", будують Львів та Донецьк під Москвою: у мережі регіт

На зйомки виділили гроші з бюджету столиці РФ

У Росії незабаром розпочнуть зйомки серіалу "Порода" про "становлення українського націоналізму". Для нього навіть під Москвою збудують Львів, а також Донецьк, щоправда, у декораціях.

Про це пишуть росЗМІ, посилаюся на слова російського актора Сергій Жигунов, які виступить сценаристом та продюсером. Користувачі мережі не втрималися та засміяли таку абсурдну ідею.

У серіалі буде розказано нібито "історію" шахтарської родини і охопить цей витвір одразу кілька тимчасових відрізків 1918-1921, 1933-1934 та 1941-1953 років.

"Ми збираємося будувати Львів під Москвою. Це декорації, які займуть 4,5 га, — сказав артист. — Сергій Семенович Собянін виділив дуже серйозні кошти, будуємо Юзофку, так раніше називався Донецьк. На прохання Москви ми будуємо так, що це буде 49 років стояти ще. Тобто це залишиться для екскурсій та інших зйомок", — заявив продюсер.

У мережі цю ідею висміяли, але водночас пораділи, скільки грошей піде на фільмування. Мовляв, Росія могла б спустити все в кіно, а на ракети не залишилося б.

Згадали коментатори та творіння, яке принесло першу славу Жигунову, — міні-серіал "Гардемарини, вперед!". Не обійшлося без нотки знущання.

Раніше "Телеграф" писав, що у Парижі та Таверні на заході планують показати українську стрічку "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова як частину "російської культури", на це відреагувало посольство України.