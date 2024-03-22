Стрельба в Подмосковном "Crocus City Hall": США сделали заявление по поводу Украины

В США уже проинформированы о ЧП в российском концерт-холле "Крокус Сити Холл". Американцы не видят признаков того, что к расстрелу людей причастна Украина.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга. По его словам, Белый Дом в настоящее время располагает только предварительной информацией и пытаются получить дополнительные сведения.

"Пока нет признаков того, что Украина или украинцы были причастны к вооруженному нападению", — сказал Кирби.

В МИД России уже отреагировали на позицию США. Спикер министерства Мария Захарова обвинила американцев в том, что они делают выводы "в разгар трагедии" и "выдают индульгенции".

"На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции. Всех причастных, как заявило российское руководство, установят компетентные органы", — заявила она.

Точное количество погибших и раненых в результате стрельбы и пожара в "Крокус Сити Холл" еще устанавливается. Но по состоянию на 21:10 известно о 18 погибших и 43 раненых. Прибывшие на место спецслужбы сообщают, что преступники могут находиться в здании и держать заложников.

"В МВД Москвы и Подмосковья введен план "Заря". Весь состав мужского пола в течение часа должен прибыть на работу. Все должны быть экипированы в бронежилеты и вооружены. Также на работу вызваны все сотрудники с выходных", — пишут росСМИ.

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