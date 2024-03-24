Російський чиновник з далекої Туви загинув на окупованій частині Запорізької області: подробиці (карта)

Військовий, який керував вантажівкою, відбувся легким переляком

На тимчасово окупованій частині Запорізької області сталась смертельна ДТП. Відомо, що там загинув радник глави республіки Тива Ніколай Хван.

Він загинув у власній автівці. Про це писали росЗМІ. Як зазначають у виданні ASTRA, Хван з незрозумілих причин приїхав на окуповану частину Запорізької області.

Там він зіткнувся з військовим "Уралом" і загинув на місці. Радник глави Тиви Ніколай Хван вилетів на зустрічну смугу.Внаслідок цього загинув.

Сталося це ввечері 23 березня поблизу тимчасово окупованої Нововасилівки, що розкинулася на схід від Мелітополя.\

За кермом "Уралу" перебував російський загарбник з 291-го гвардійського полку збройних сил Росії, який дислокується у Чечні. Військовий, який керував вантажівкою, відбувся легким переляком.

Раніше "Телеграф" писав, що п'яні окупанти тричі за добу потрапляли в ДТП на вантажівках. Так, у Воронезькій області РФ 11 російських військовослужбовців постраждали в ДТП на автомобілі Урал. Аналогічні випадки з цією автівкою стались і на Луганщині. Зазначається, що автомобіль з 22 військовослужбовцями-контрактниками перекинувся в Ольховатському районі. Також ДТП сталось на тимчасово окупованій Луганщині. У Краснодоні окупанти на російському військовому "Уралі" скоїли аварію. Внаслідок цього загинув поліцейський. А в Луганську п'яний російський військовий на "Уралі" вилетів із проїжджої частини на тротуар і перекинувся.