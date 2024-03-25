"Ця ідея всмоктала в себе і Кирила і Путіна": архімандрит Кирило Говорун про роль російського патріарха у війні

Він "заразив" Путіна ідеєю месіанства

Доктор філософії, професор Стокгольмської школи теології, архімандрит Кирило Говорун розповів про вплив патріарха РПЦ Кирила на президента Росії Володимира Путіна. Він вважає, що саме ієрарх сформував у голові диктатора світогляд, який призвів до того, що він розпочав війну проти України.

"Кирил має розум, харизму, вплив. Він захищає свою корпорацію – РПЦ, і намагається отримати максимальну кількість переваг для себе. Себе він ототожнює з церквою, тому говорячи, що він отримає щось для церкви, має на увазі себе, і отримуючи щось для себе, має на увазі церкву. Він готовий багато чим жертвувати заради цього, в тому числі репутацією церкви. В його етичній системі мета виправдовує засоби. Є мета, є місія, і він заражає месіанством оточення, в тому числі Путіна", — пояснив архімандрит. в інтерв’ю "Українській правді"

Він нагадав, що Путін прийшов до влади як людина без бачення. Він не міг думати глобально. Ця людина, наголосив професор, прийшла у політику з дуже вузьким горизонтом.

"Я впевнений, що саме Кирил заразив його месіанством. Для Путіна війна, яку він розпочав проти України, це космічний батл проти сил "глобального зла". В цьому сенсі він справді нагадує нацистів. Тому що нацисти воювали не проти Польщі і навіть не проти Великобританії. Вони воювали проти космічного зла, яке, як вважали, втілювалося в єврействі", — сказав архімандрит Кирило.

Він додав, що для Путіна також є космічне зло, а українці його частина. Принаймні ті українці, які не ототожнюють себе з Росією. І він бореться із цим "глобальним злом".

"Це є візія Кирила. І от, власне, магія цієї візії в результаті знищила розум і душу і Кирила, і Путіна. Тобто ця ідея виявилася такою сильною, настільки привабливою, що всмоктала в себе і Кирила, і Путіна", — резюмував ієрарх.

Як повідомляв "Телеграф", Кирило Говорун також пояснив, чому заборона УПЦ МП не вирішить проблем. Він розповів, як визволити церкву від російських ідей.