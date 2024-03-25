"Заганяти УПЦ в катакомби небезпечно": Кирило Говорун розповів, як звільнити церкву від російських ідей

Якщо просто заборонити УПЦ, вона справді перейде в катакомби, вважає архімандрит

Заборона УПЦ МП не дасть відповіді на найважливіше питання, як звільнити церкву від російських наративів. Але є рішення, яке допоможе цього позбутись.

Таку думку припустив Доктор філософії, професор Стокгольмської школи теології, архімандрит Кирило Говорун в інтерв'ю УП. За його словами, спроба на законодавчому рівні загнати УПЦ в катакомби також становить небезпеку.

Його запитали, що є меншим злом в цій ситуації. Він відповів, це залежить від того, яким викликам і суспільним запитам ми відповідаємо.

"Якщо виклику з боку тих, хто вимагає покарання для УПЦ, то можна сказати, що заборона цієї церкви принесе полегшення суспільству. Я не впевнений, що це полегшення буде тривалим і якісним, але принаймні терапевтична дія в цьому рішенні, мабуть, буде", — сказав Говорун.

Архімандрит вважає, що ця заборона не дасть відповіді на найважливіше питання, як звільнити церкву від російських наративів Адже саме УПЦ виступала рупором, за допомогою якого російська пропаганда транслювала свої наративи в Україні. Питання в тому, як вимкнути цей мегафон, щоб токсини перестали отруювати суспільний загал в Україні.

"Якщо просто заборонити УПЦ, вона справді перейде в катакомби, і ми отримаємо ефект, зворотний до того, що очікуємо", — заявив він.

Говорун додав, що заборона тактично вирішить проблеми, а стратегічно їх лише посилить. Токсини не зникнуть ані з церковного, ані з суспільного тіла. Вони отримають додаткові бустери і суспільство втратить механізми контролю над цими наративами.

"Треба шукати інші шляхи. Не заганяти вглиб ці наративи та їхніх носіїв, а навпаки – максимально їх виявити", — сказав архімандрит.

На його думку, треба відновити російський екзархат в Україні. Тобто церковну структуру, яка буде маркована як російська церква в Україні. Принаймні поки новий закон не прийнятий, за старими законами такий майданчик може існувати. Цей екзархат може увібрати в себе всі токсини "русского міра" з тіла УПЦ, вважає Кирило.

"Це моя особиста пропозиція, яку я озвучував у тому числі й нашим державним діячам на різних рівнях – і в законодавчій, і у виконавчій владі. Але, ця церква має бути під наглядом держави. Держава повинна моніторити те, що там всередині відбувається. Але принаймні адепти "русского міра" будуть зібрані в одному місці", — акцентує він.

Говоруна також запитали про можливого запровадження гетто в Україні. На що він відповів, що воно має бути добровільне, куди люди самі хочуть увійти.

"Будь ласка, заходьте, у вас є простір, де ви можете існувати й обмінюватися своїми ідеями. Але ви не повинні отруювати цими ідеями інших, що відбувається зараз всередині УПЦ. В свою чергу, УПЦ, коли вона позбудеться цих російських наративів, думаю, стане більш готовою до діалогу з Православною церквою України. І мені здається, що тоді наново можна розпочинати процес зближення між двома церквами", — каже він.

Але чи ПЦУ буде готова до цього процесу? Говорун каже, що не впевнений у цьому до кінця. Але принаймні одна з суттєвих перепон – саме наявність оцих наративів всередині УПЦ зникне, і тоді буде простіше консолідувати українське православ'я.

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