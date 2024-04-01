У російському Єкатеринбурзі палає важливий для армії завод: дим стовпом видно за кілометри (відео, фото)

Про постраждалих поки що інформації немає

У російському Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на "Уралмашзаводі", одному з найбільших військових заводів країни-агресора. Згідно з попередніми даними, там спалахнув склад з лакофарбовими матеріалами.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Подробиці події повідомляють росЗМІ.

Площа пожежі досягла 800 кв. метрів. Горить цех №57, у якому було близько 500 літрів лаку. Вже стався обвал покрівлі. Для гасіння рятувальники вже задіяли 13 одиниць спецтехніки.

Клуби чорного диму видно з різних куточків міста.

Нині площа вогню зросла до 4 тисячі квадратних метрів. Ліквідацію пожежі ускладнює високе пожежне навантаження будівлі. До гасіння залучено 52 рятувальники та 17 одиниць техніки.

Довідка

"Уралмаш" — один із лідерів російського ринку обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості, промисловості будівельних матеріалів та енергетики.

За даними ЗМІ, там також провадиться військова техніка. Там, ніби, конструюють танки та бронетехніку.

Слід зазначити, що пожежі в Росії останнім часом не рідкість. Вони відбуваються у різних містах країни-агресора із завидною регулярністю.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Ростовській області Росії вночі 25 березня після численних вибухів почалася сильна пожежа на Новочеркаській ГРЕС, яка є основним джерелом електроенергії для всього російського регіону. Внаслідок пожежі два енергоблоки ДРЕС із дев’яти наявних було виведено з ладу.