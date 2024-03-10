Вогонь видно зі всього Пітера: в Ленінградській області РФ спалахнула потужна пожежа (відео)

Відомо про двох постраждалих

У Росії спалахнула чергова масштабна пожежа. Цього разу у вогні опинилася Ленінградська область.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався на Волхонському шосе поблизу аеропорту. Там розташована промзона, де є безліч складських будівель. Дим від пожежі піднявся високо в небо, і його вже можна побачити з різних куточків міста.

Місцеві МНСники кажуть, що горить складський ангар на площі тисячі квадратних метрів. Гасіння ускладнює високе пожежне навантаження всередині складу.

За попередніми даними, вже відомо про як мінімум двох постраждалих. Вони були госпіталізовані.

У ліквідації задіяні 75 спеціалістів та 21 одиниця техніки, але пожежу досі не вдається загасити. Більше того, згодом пропагандисти з 78.ru заявили, що площа пожежі досягає 2 тис. м2, проте місцева влада цю інформацію поки що заперечує.

Що стало причиною пожежі, а також те, що знаходиться на складі, поки що невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупантів сталися потужні пожежі на газопроводі та нафтобазі.