В российском Екатеринбурге пылает важный для армии завод: дым столбом виден за километры (видео, фото)

О пострадавших пока информации нет

В российском Екатеринбурге вспыхнул пожар на "Уралмашзаводе", одном их крупнейших военных заводов страны-агрессора. Согласно предварительным данным, там загорелся склад с лако-красочными материалами.

Информация о пострадавших пока не поступала. Подробности произошедшего сообщают росСМИ.

Площадь пожара достигла 800 кв. метров. Горит цех №57,в котором находилось около 500 литров лака. Уже произошло обрушение кровли. Для тушения спасатели уже задействовали 13 единиц спецтехники.

Клубы чёрного дыма видно из разных концов города.

В настоящее время площадь огня выросла до 4 тысяч квадратных метров. Ликвидацию пожара усложняет высокую пожарную нагрузку здания. К тушению привлечены 52 спасателя и 17 единиц техники.

Справка

"Уралмаш" – один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики.

По данным СМИ, там также производится военная техника. Там, якобы, конструируют танки и бронетехнику.

Стоит отметить, что пожары в России последнее время не редкость. Они происходят в разных городах страны-агрессора с завидной регулярностью.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Ростовской области России ночью 25 марта после многочисленных взрывов начался сильный пожар на Новочеркасской ГРЭС, которая является основным источником электроэнергии для всего российского региона. В результате пожара два энергоблока ГРЭС из девяти имеющихся были выведены из строя.