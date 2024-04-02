І там встигли: Емір Кустуриця розповів Путіну, як "бандерівці" сербів репресували (відео)

Режисер з часів Євромайдану підтримує Росію

Сербський кінорежисер Емір Кустуриця приїхав до Москви, де зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним. Під час цього він раптово заговорив про "бандерівців" і згадав про війну Сербії та Хорватії.

На відповідну заяву звернув увагу блогер Денис Казанський. Він оприлюднив відповідний фрагмент у своєму telegram-каналі.

"Те, що зараз в Україні відбувається, ця боротьба для нас... ми, які бачили, що трапилося з цими "бандерівцями" у Хорватії, коли вони вигнали 230 тисяч сербів. Я думаю, що це аналогія", — сказав Кустуриця.

Варто зазначити, що Кустуриця ще з часів Євромайдану підтримує Росію, також він у 2017 році відвідував окупований Крим та підтримував його анексію.

2022 року він заявив, що російське вторгнення є "продовженням натовських бомбардувань Югославії" і звинувачував Захід у "русофобії". Також він заявляв, що ця "русофобія" нагадує йому гоніння євреїв до 1940 року.

Довідково: українські війська брали участь у миротворчих місіях за часів югославських воєн. Зокрема, вони запобігли повторенню різанини у Сребрениці в населеному пункті Жепа, де проживали боснійці. Попри облогу та обстріл з боку сербів, 79 бійцям ЗСУ вдалося протриматися досить довго, щоб перемовники змогли домовитися про евакуацію мирних жителів.

Також є в мережі інформація, що невстановлена кількість бійців УНА-УНСО брали участь у війні на боці Хорватії. Однак, якщо врахувати, що їхня чисельність навіть в Україні ніколи не перевищувала 8 тисяч осіб, то виникають сумніви в тому, що вони якимось чином могли "вигнати 230 тисяч сербів".

Варто зазначити, що раніше Путін говорив, що лідер українських націоналістів Степан Бандера свого часу нібито "убив півтора мільйона євреїв".