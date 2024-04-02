Режиссер со времен Евромайдана поддерживает Россию

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица приехал в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время этого он внезапно заговорил о "бандеровцах" и вспомнил о войне Сербии и Хорватии.

На соответствующее заявление обратил внимание блогер Денис Казанский. Он обнародовал соответствующий фрагмент в своем telegram-канале.

"То, что сейчас в Украине происходит, эта борьба для нас… мы, которые видели, что случилось с этими "бандеровцами" в Хорватии, когда они выгнали 230 тысяч сербов. Я думаю, что это аналогия", — сказал Кустурица.

Стоит отметить, что Кустурица еще со времен Евромайдана поддерживает Россию, также он в 2017 году посещал оккупированный Крым и поддерживал его аннексию.

В 2022 году он заявил, что российское вторжение является "продолжением натовских бомбардировок Югославии" и обвинял Запад в "русофобии". Также он заявлял, что эта "русофобия" напоминает ему гонения евреев до 1940 года.

Для справки: украинские войска принимали участие в миротворческих миссиях во времена югославских войн. В частности они предотвратили повторение резни в Сребренице в населенном пункте Жепа, где проживали боснийцы. Несмотря на осаду и обстрелы со стороны сербов, 79 бойцам ВСУ удалось продержаться достаточно долго, чтобы переговорщики смогли договориться об эвакуации мирных жителей.

Также есть в сети есть информация, что неустановленное количество бойцов УНА-УНСО принимали участие в войне на стороне Хорватии. Однако если учесть, что их численность даже в Украине никогда не превышала 8 тысяч человек, то возникают сомнения в том, что они каким-то образом могли "изгнать 230 тысяч сербов".

Стоит отметить, что ранее Путин говорил, что лидер украинских националистов Степан Бандера в свое время якобы "убил полтора миллиона евреев".