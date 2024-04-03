У Росії раптово став один із найбільших газопереробних заводів у світі: що трапилося

Його контролює Газпром

З 31 березня у Росії після ремонту аварійно зупинив роботу Астраханський газопереробний завод (ГПЗ). Припинено переробку сировини, а також випуск товарного автобензину та дизельного палива.

Установку первинної переробки конденсату Астраханського ГПЗ було тимчасово зупинено 30 березня для ремонту технологічного трубопроводу. 1 квітня прес-служба заводу повідомила про завершення ремонтних робіт, повідомляє Reuters. За словами представника компанії, виробництво нафтопродуктів буде відновлено.

Разом з тим, з 1 квітня припинилася реалізація палива Астраханського ГПЗ на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі. Останні партії його автобензину та дизпалива були реалізовані на цій біржі 29 березня. За словами двох трейдерів, реалізація припинена через позапланову зупинку випуску нафтопродуктів.

"Навіть якщо потужність заводу не є критично важливою для Росії, його припинення, можливо, викличе занепокоєння в Москві щодо широкомасштабних перерв у роботі нафтопереробних установок через атаки з боку українських безпілотників", — йдеться в матеріалі.

Варто зазначити, що Астраханський газопереробний завод — один із найбільших у світі газохімічних комплексів. Він працює з 1985 року та є найбільшим підприємством Астраханської області, де працевлаштовано 5 600 осіб. У 2023 році ГПЗ виробив 703 тисячі тонн бензину, що становить 1,6% від загальноросійського обсягу. Також там було вироблено 492 тисячі тонн дизельного палива (0,6%) та 299 тисяч тонн мазуту (0,7%).

Нагадаємо, 2 квітня безпілотники атакували НПЗ у Нижньокамську (Татарстан), за даними джерел "Телеграфа", це була спільна операція СБУ та ГУР. За попередньою інформацією, український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти, там виникла пожежа. Потужність цієї установки становила 8 млн. тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки в Росії на рік. Крім того, цей завод входить до п’ятірки найбільших НПЗ Росії.