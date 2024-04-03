В России внезапно встал один из наибольших газоперерабатывающих заводов в мире: что случилось

Его контролирует Газпром

С 31 марта в России после ремонта аварийно остановил работу Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Прекращена переработка сырья, а также выпуск товарного автобензина и дизельного топлива.

Установка первичной переработки конденсата Астраханского ГПЗ была временно остановлена 30 марта для ремонта технологического трубопровода. 1 апреля пресс-служба завода сообщила о завершении ремонтных работ, сообщает Reuters. По словам представителя компании, производство нефтепродуктов будет возобновлено.

Вместе с тем с 1 апреля прекратилась реализация топлива Астраханского ГПЗ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Последние партии его автобензина и дизтоплива были реализованы на этой бирже 29 марта. По словам двух трейдер, реализация прекращена в связи с внеплановой остановкой выпуска нефтепродуктов.

"Даже если мощность завода не критически важна для России, его прекращение, возможно, вызовет беспокойство в Москве относительно широкомасштабных перерывов в работе нефтеперерабатывающих установок из-за атак со стороны украинских беспилотников", — сказано в материале.

Стоит отметить, что Астраханский газоперерабатывающий завод — один из крупнейших в мире газохимических комплексов. Он работает с 1985 года и является самым большим предприятием Астраханской области, где работают 5600 человек. В 2023 году ГПЗ произвел 703 тысячи тонн бензина, что составляет 1,6% от общероссийского объема. Также там было произведено 492 тысячи тонн дизельного топлива (0,6%) и 299 тысяч тонн мазута (0,7%).

Напомним, 2 апреля беспилотники атаковали НПЗ в Нижнекамске (Татарстан), по данным источников "Телеграфа", это была совместная операция СБУ и ГУР. По предварительной информации, украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти, там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это – 2,6% от общей годовой переработки в России в год. Кроме того, этот завод входит в пятерку крупнейших НПЗ России.