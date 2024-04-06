Дамба полностью разрушена: в российском Орске затопило тысячи домов, есть погибшие (видео)

В целом уровень воды превышает опасную отметку в более чем 30 субъектах РФ

В городе Орск Оренбургской области России прорвало дамбу, по предварительной информации, причиной стало повышение уровня воды в реке Урал на фоне весенних паводков. Подтоплены тысячи домов, уже известно о первых погибших.

Как пишут росСМИ, в зоне затопления в Орске обнаружены тела трех человек, сообщили в оперативных службах. Дамба полностью разрушилась, растет объем сброса воды с Актюбинского водохранилища. В правительстве Оренбургской области заявили, что в Орске подтоплено более 2,4 тыс. жилых домов и свыше 3 тыс. придомовых территорий, но очевидно, что эти цифры будут расти.

Орск и Старый город на карте

В частности под воду уходит жилой сектор Старого города, жителям нужно срочно эвакуироваться. В МЧС России заявили, что передвигаться без помощи спецтехники в подтопленном Орске невозможно. В городе также отключили электричество в пострадавших районах, там пропала связь. Многие жители выбираются самостоятельно.

Тем временем ситуация с подтоплением стремительно развивается в худшую сторону. В некоторых местах области вода всего за несколько часов поднялась почти на 4 метра. По оценкам властей, вода уйдет не раньше, чем через 1,5-2 недели.

Как сообщал "Телеграф", по красноречивому совпадению, в день прорыва дамбы в Орске в сети появились уникальные видео подрыва Каховской ГЭС. На нем можно услышать, как оккупанты наслаждаются актом собственного терроризма.