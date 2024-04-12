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Росія викликала посла Франції після "неприйнятних" заяв глави МЗС щодо переговорів

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
П’єр Леві Новина оновлена 12 квітня 2024, 18:17
П’єр Леві. Фото Колаж "Телеграф"

У Росії не згодні із заявою Стефана Сежурна

У Росії 12 квітня викликали посла Франції П’єра Леві до Міністерства закордонних справ. Цьому передували висловлювання глави МЗС Франції Стефана Сежурна про переговори з Москвою, які в РФ вважають "неприйнятними".

Про це повідомляє BFMTV. Свою думку французький політик висловив ще в понеділок, 8 квітня, але в РФ схаменулися лише до кінця тижня.

"Посол Франції був поінформований про неприйнятність таких заяв, які не мають нічого спільного з реальністю. Розцінюємо ці висловлювання глави зовнішньополітичного відомства Франції як свідому та продуману дію французької сторони, спрямовану на підрив самої можливості будь-якого діалогу між двома країнами", — сказано в заяві МЗС. Росії.

У понеділок, 8 квітня, Стефан Сежурне заявив, що Росія опублікувала неправдивий звіт про телефонну розмову між міністрами російської та французької армії з питань боротьби з тероризмом. Глава МЗС Франції висловив свій жаль з цього приводу.

"Сьогодні ми не зацікавлені в дискусіях з російськими офіційними особами, оскільки з’являються пресрелізи та повідомлення про них, які є хибними. Обговорювати з російськими чиновниками більше не на користь Франції", — сказав Стефан Сежурне.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Франція наростила торгівлю з Росією, попри засудження нападу на Україну. Водночас Захід почав закликати Францію обмежити закупівлі.