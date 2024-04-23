У Росії священика УГКЦ затримано за "націоналістичні" ікони, фото

Йому загрожує до трьох років колонії

У російському Омську силовики затримали настоятеля грекокатолицької парафії Ігоря Максимова. Днями проти нього порушили карну справу за реабілітацію нацизму.

Подробиці повідомив Телеграм-канал SHOT. Затриманому священикові загрожує до трьох років колонії.

Зазначається, що під час обшуків у адептів УГКЦ було знайдено молитвослови українською, книги з історії УПА та іншу заборонену в РФ літературу.

За даними SHOT, у поле зору російських оперативників Ігор Максимов потрапив ще рік тому. Він повісив у своєму храмі ікони із зображенням Степана Бандери, Богдана Шухевича та інших українських націоналістів. Відвідувачі обурилися такому рішенню та поскаржилися до поліції. На що Максимов заявив, що зробив це за наказом глави Української грекокатолицької церкви Святослава Шевчука. Тоді священик відбувся профілактичною бесідою, а дивні ікони вилучили.

Зазначимо, практика зображення на іконах реальних історичних осіб, видатних діячів, меценатів (не як святі, а як представники спільноти віруючих) у православ'ї та греко-католицькій церкві цілком традиційна і налічує вже не одну сотню років.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий священик потрапив у скандал, пожартувавши про удар по харківській телевежі.