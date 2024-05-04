То потоп, то снігопад у травні: матінка-природа кармічно попрацювала в Росії (фото, відео)

Подекуди вже почались перебої з електропостачанням

Не встигла Росія до пуття оговтатись від нещодавніх повеней, як матінка-природа продовжує підкидувати країні-агресору кліматичні "армагедони". Так, 4 травня деякі області РФ накрив сильний циклон, їх засипало снігом.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Росіяни вже публікують світлини та відео, подекуди товщина снігового покриву досягає 15 сантиметрів.

Зазначається, що у Свердловській області через сильні снігопади виникли значні автомобільні затори та перебої з електрикою. Енергетики кажуть, що це справжня стихія, адже таких опадів вони не бачили вже понад 20 років.

У Єкатеринбурзі також бушує циклон, там обірвано близько п'ятдесяти ліній електропередач, проблеми зі світлом спостерігаються у більшості міст області.

У мережі пишуть, що вночі на федеральній трасі "Перм-Єкатеринбург" у "сніговому полоні" опинилися десятки автомобілів. Місцева влада повідомила про закриття деяких ділянок доріг через дерева, що впали.

Також стихія з самого ранку бушує в Чувашії, Пермському краї, Свердловській області та Татарстані. Замело трасу "Перм-Іжевськ", в Чебоксарах з'явилися кучугури. У Казані мерія вимушена відновити подачу тепла у дитячих садках, школах та лікарнях.

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