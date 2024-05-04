То потоп, то снегопад в мае: матушка-природа кармически поработала в России (фото, видео)

Кое-где уже начались перебои с электроснабжением

Не успела Россия толком оправиться от недавних наводнений, как матушка-природа продолжает подбрасывать стране-агрессору климатические "армагедоны". Так, 4 мая некоторые области РФ накрыл сильный циклон, их засыпало снегом.

Об этом сообщают местные СМИ. Россияне уже публикуют фотографии и видео, где толщина снежного покрова достигает 15 сантиметров.

Отмечается, что в Свердловской области из-за сильных снегопадов возникли значительные автомобильные пробки и перебои с электричеством. Энергетики говорят, что это настоящая стихия, ведь таких осадков они не видели более 20 лет.

В Екатеринбурге также бушует циклон, там оборвано около пятидесяти линий электропередач, проблемы со светом наблюдаются в большинстве городов области.

В сети пишут, что ночью на федеральной трассе "Пермь-Екатеринбург" в "снежном плену" оказались десятки автомобилей. Местные власти сообщили о закрытии некоторых участков дорог из-за упавших деревьев.

Также стихия с самого утра бушует в Чувашии, Пермском крае, Свердловской области и Татарстане. Замело трассу "Пермь-Ижевск", в Чебоксарах появились сугробы. В Казани мэрия вынуждена возобновить подачу тепла в детских садах, школах и больницах.

Ранее "Телеграф" писал, что Дубай залило эпическим ливнем. Поплыли машины и даже самолеты.