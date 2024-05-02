Тримали на холоді: в "Асканії-Нова" через росіян практично вимер один вид тварин

Недбале ставлення окупантів призвело до трагедії

У заповіднику "Асканія-Нова" втрачено практично всю колекцію кафрського буйвола. Це відбувається через недбалість окупаційної "влади".

Про це сказав директор біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктор Шаповал в ефірі "Вгору". За його словами, майже всі кафрські буйволи загинули через переохолодження.

Цей вид тварин є теплолюбним, проте його у холоди утримували на відкритому просторі. Таке недбале ставлення окупаційної адміністрації заповідника призвело до смерті цих тварин. Крім того, загинула значна кількість сайгаків.

"Логіка дії окупаційної адміністрації дуже проста: на поверхню виносити те, що постає в більш-менш нормальному світлі й замовчувати про будь-які проблеми", — сказав Шаповал.

Він наголосив, що необхідно оцінювати ситуацію, а також говорити про те, що в "Асканії-Нова" складна ситуація. Заповідник досі існує завдяки тим ресурсам, які були створені ще до повномасштабного вторгнення.

Довідка: Кафрський або Африканський буйвол – це один із найбільших сучасних бугаїв. Вага може досягати однієї тонни. Ця тварина є сильною і витривалою.

На фото – кафрські буйволи. Вікіпедія

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