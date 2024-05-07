У день інавгурації Путіна Москву замітає снігом: росіяни гадають, що це означає (відео)

Негода, ймовірно, збережеться і в "день побєдобєсія"

Навіть природа негативно відреагувала на інавгурацію Володимира Путіна — 7 травня, коли все має цвісти та світити сонце, російську столицю Москву та Підмосков’я засипало снігом, погода гидка, небо сіре та важке. Росіяни задумуються над питанням, що може означати сніг у день "коронації" глави Кремля.

Відео травневого снігопаду публікують російські Telegram-канали. У ніч проти 7 травня температура в столиці РФ опускалася до мінус 0,4 градусів. За прогнозами синоптиків, така погода може зберегтися до 9 травня.

Здається, сама природа бунтує проти чергового "зведення на трон" російського диктатора Володимира Путіна. Цей зв’язок помітили й росіяни. Вони запитують, чи існують якісь прикмети з цього приводу.

"Може, існують якісь прикмети про інавгурацію та сніг?", "Москва готується до інавгурації: миє будинки та вулиці", "**хли снігом бомбять", — пишуть вони.

За прогнозами синоптиків, дощ зі снігом у Москві йтиме весь день. "Свято" Путіна буде затьмарене поганою погодою, тут диктатор безсилий.

Як розповідав "Телеграф", 4 травня деякі області РФ накрив сильний циклон, їх засипало снігом. Тоді товщина снігового покриву досягла 15 сантиметрів, що призвело до значних автомобільних пробок та перебоїв з електрикою у Свердловській області.