Царський трон та церква замість стриптизу і комнати іграшок: у мережу злили відео з оновленого палацу Путіна у Геленджику

З російського у путінському палаці лише гроші

Російські журналісти опублікували нове відео з палацу під Геленджиком, який належить російському диктатору Володимиру Путіну. Будівля вартістю в 100 млрд рублів, яку вже показували на відео до війни, пережила реконструкцію у 2023 році.

Відео опублікував російський Фонд боротьби з корупцією за сприяння російської організації "Проєкт". Зазначається, що номінальний власник палацу – російський олігарх Аркадій Ротенберг, близький до Путіна та його оточення; Ротенберг брехав на публіку, що у палаці буде розташовано "апарт-готель". Проте насправді палац належить саме російському диктатору.

Після реконструкції у палаці з'явилася домашня церква, яка в теорії замінила собою більшість будівель з розважальної зони. Невідомо, чи залишилася у палаці зона зі стриптизом. Зате точно збереглися аквадискотека – яка свого часу стала своєрідним мемом – масажні кабінети та просто кабінети для диктатора, басейн, ресторан, парильня та кріосауна. Але зникло дуже багато державної символіки з кімнат, натомість з'явилися недешеві батальні картини.

Окремої уваги заслуговує домашня каплиця. Поли там зроблені з дорогого мармуру, встановлений іконостас з триптихом ікон, як мінімум одна з яких так звана "патрональна" – з ім'ям володаря палацу. За іронією долі, це ікона з великим князем Володимиром, київським правителем, який приніс на Київську Русь християнство. Проте це ще квіточки – у церкві встановили так звану "стасидію", особливий трон, на якому Путін сидить під час богослужінь. Аналогічний у Російській імперії встановлювався у домових церквах російських царів.

Також у будівлі тепер 11 щедро оздоблених спалень. Там встановлено дуже багато статуй, бюстів та дорогих дрібниць, переважно зроблених у західних країнах. Наприклад, комплект світильників для однієї з кімнат коштує 100 млн рублів та виготовлений у Франції. Взагалі західні компанії дуже багато робили для будування палацу.

Так, у палаці – будматеріали від німецької Knauf, лаки та фарби фінської компанії Tikkurila, шпалери від французької Ananbo, сантехніка та аксесуари для санвузлів від німецьких Jorger, Тece, Emco та Hansgrohe, італійських Gessi та Vismara Vetro, швейцарських Geberit та Laufen, японської Omoikiri, електротехніка від італійської Flos, іспанських Mantra та Aromas del Campo, бельгійської Modular, китайської Osram, Baguès та Baccarat, британської Vaughan, італійських Аrizz, Estro&Luminara та Il Paralume Marina, меблі від Zanaboni, Scappini & C, Salda, Provasi, Roberto Giovannini, OAK, Mobili Di Castello, Angelo Cappellini, Andrea Fanfani та Medea. З російського там тільки гроші.

Доречі, про гроші. Утримується уся ця розкіш коштом російських державних компаній. Гроші на утримання вони проводять, як оплату за неіснуючі послуги. Наприклад, російська держкомпанія "Транснефть" нібито взяла у палаці приміщення в "оренду". За це вона сплачує щомісяця 25 та 30 млн російських рублів на місяць (274 тисячі та 328 тисяч доларів США відповідно); керує "Транснефтью" людина з путінського оточення, Микита Токарєв. Головний будівельник та реконструктор палацу – компанія "Велесстрой", яка на 85% належить громадянину Хорватії Крешимиру Філіповічу. Його називають "балканським гаманцем Путіна", саме через Філіповіча диктатор виводить гроші за кордон до Європи. Цікаво, що Філіповіч не перебуває під санкціями.

Тим часом Україна не визнаватиме легітимність "виборів" російського диктатора Володимира Путіна. Також вона має намір закликати лідерів інших країн та міжнародні організації також цього не робити.

Як раніше писав "Телеграф", низка західних країн уже повідомили, що не відправлять своїх представників на "інавгурацію" Путіна 7 травня 2024 року.