Франція, Угорщина і не лише: 7 країн Євросоюзу візьмуть участь в інавгурації Путіна, — Reuters

США, Британія та Канада проігнорують цей фарс

У середу, 7 травня, у Росії відбудеться інавгурація Володимира Путіна. Сполучені Штати та 20 країн-членів Європейського союзу бойкотуватимуть "коронацію" диктатора, проте 7 інших країн пошлють своїх представників.

Зокрема, Францію представлятиме її посол у Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичне джерело в Парижі, загалом, за даними видання, на церемонії будуть присутні представники 7 країн ЄС, тоді як 20 країн її проігнорують. Окрім Франції у заході візьмуть участь Угорщина та Словаччина, повідомили два дипломатичні джерела.

"Різна дипломатична реакція західних держав наголосила на розбіжностях щодо того, як вчинити з російським лідером більш ніж через два роки після того, як він розпочав повномасштабне вторгнення в Україну", — наголошується в статті.

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що представника Штатів на інавгурації Володимира Путіна не буде. При цьому країна визнає його президентом РФ.

"Ми, звичайно, не вважали ці вибори вільними та чесними, але він є президентом Росії і збирається продовжувати обіймати цю посаду", — прокоментував ситуацію він.

За повідомленнями ЗМІ, високопоставлений представник Кремля заявив, що глав усіх іноземних дипломатичних місій у Москві було запрошено на інавгурацію. Британія та Канада заявили, що нікого не пошлють на церемонію.

Представник ЄС повідомив, що посла блоку в РФ не буде на церемонії, що відповідає позиції більшості країн-членів. Не буде там і представника Німеччини, заявили в МЗС країни.

Категорично відкинули можливість бути присутніми на інавгурації Путіна й країни Балтії. Вони навіть не мають посланців у Москві.

"Ми вважаємо, що ізоляцію Росії, і особливо її злочинного лідера, необхідно продовжувати… Участь в інавгурації Путіна неприйнятна для Литви. Нашим пріоритетом залишається підтримка України та її народу, який бореться проти російської агресії", — заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Зі свого боку МЗС України заявило, що Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним та легітимним президентом Росії. Зазначається, що церемонія приведення його до присяги спрямована на створення "ілюзії законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила Російську Федерацію на державу-агресора, а правлячий режим — на диктатуру".

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не прагне зміни режиму в РФ. Він додав, що його країна не перебуває у стані війни з Росією.

"Ми не перебуваємо у стані війни з Росією чи російським народом, і у нас немає бажання зміни режиму в Москві", — зазначив він.

Як повідомили росЗМІ, інавгурація Путіна пройде у Кремлі. Там диктатор складе присягу, тримаючи руку на спеціальному примірнику Конституції, який використовується виключно для цих цілей. На церемонії будуть гості — представники влади, основні релігійні конфесії, діячі науки, культури, спорту.

Нагадаємо, вибори президента Росії відбулися 17 березня. Вже наступного дня друзі Путіна привітали його з перемогою, хоча офіційні результати на той момент були невідомі.

Після підрахунку всіх бюлетенів стало відомо, що кремлівський диктатор начебто набрав 87,28% голосів. При цьому жоден з його опонентів не перетнув позначку 5%.

Захід не визнав перемоги Путіна. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан став єдиною офіційною особою з НАТО та ЄС, хто привітав диктатора з "перемогою".

Раніше "Телеграф" писав, чому G7 не визнає легітимність Путіна. Своєю думкою поділився директор Інституту світової політики Євген Магда.