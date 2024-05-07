Інавгурацію Путіна вирішили "підтримати" 6 країн ЄС, одна передумала (список)
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Одна з країн дуже дивує своїм знаходженням у списку
На інавгурації російського диктатора Володимира Путіна 7 травня беруть участь шість країн-членів Європейського Союзу. Спочатку їх мало бути сім.
Сьома могла стати Бельгія, але в останній момент вона відмовилася брати участь у цьому заході. Про це пише Радіо Свобода.
Варто зазначити, що у списку є також і Франція, яка неодноразово надавала військову допомогу Україні. Президент цієї країни Емманюель Макрон навіть заговорив про запровадження військ на територію України. Проте у путінському фарсі 7 травня братиме участь посол Франції у Росії.
"Участь нашого посла не означає, що ми вважаємо обрання Путіна легітимним або що ми "визнаємо" його, це означає лише те, що у нас є посольство в Москві", - заявило джерело "Суспільного" у французькій дипломатії.
Список країн, які погодилися взяти участь в інавгурації:
- Франція;
- Угорщина;
- Словаччина;
- Греція;
- Мальта;
- Кіпр.
Варто зазначити, що низка західних країн проігнорує інавгурацію Путіна. Великобританія, Канада, Чехія, Литва, Латвія та Естонія не надсилатимуть своїх представників до країни-агресора.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні в Росії та на тимчасово окупованій території України провели псевдовибори президент РФ. 18 березня стало відомо, що за результатами "голосування" переміг Путін, що не стало для когось новиною.