"Все упыри в сборе, от Кадырова до Сигала": на инаугурацию Путина съехались одиозные персонажи (фото, видео)

В зале присутствуют главы регионов, представители духовенства, дипломаты, журналисты, оккупанты и музыканты

В России на церемонию инаугурации 7 мая собрались одиозные гости диктатора Путина. Среди них уже замечены довольно известные пропагандисты.

Сл ответствующие видео и фотографии уже появились в сети. На них заметили, в том числе, американского актера и кинопродюсера Стивена Сигала.

Помимо этого в объектив уже попали глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, псевдоглава "народного совета "ДНР", известный террорист Артем Жога, Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, российский актер Сергей Машков и другие.

На инаугурации также традиционно присутствуют главы регионов, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные. Вместе с ними в этом году присутствуют и российские оккупанты, которых в РФ называют "участниками СВО".

Не обошлось на мероприятии Путина без звезд российской эстрады. В зале заметили Стаса Михайлова, "Шамана", а также Диану Гурцкую. Все они, к слову, являются пропагандистами Кремля.

Также на инаугурации замечен депутат Госдумы Анатолий Вассерман, который сначала активно поддерживал войну в Украине, а потом передумал и заявил, что это "геноцид и убийство украинского народа".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представители шести западных стран согласились посетить инаугурацию диктатора Путина, который в марте якобы победил на президентских выборах. Предполагалось, что стран будет семь, но одна из них в последний момент отказалась.