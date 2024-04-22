"Діагноз не залишає надії": ЗМІ розповіли, на що хворий Кадиров

Діагноз поставили вже кілька років тому

Глава Чечні Рамзан Кадиров, чутки про здоров’я якого активно поширюються в мережі, хворий на некроз підшлункової залози. Діагноз лікарів "не залишає надії на його одужання".

Про це пише "Нова газета Європа". За даними журналістів, вперше цей діагноз Кадирову поставили ще в січні 2019 року. Тоді він не приховував, що змушений піти у відпустку через "тимчасову непрацездатність".

З того моменту здоров’я Кадирова стрімко погіршувалося. За даними журналістів, саме з 2019-го щонайменше двічі на рік Кадиров почав проходити регулярні, в тому числі і хірургічні, процедури в ЦКЛ Управління справами президента РФ.

"Тоді ж, у 2019 році, мало хто надав значення тому факту, як сильно він схуд. Навряд чи це був наслідок вивіреної дієти — проблем із зайвою вагою у Кадирова, активного прихильника спорту, не було. Але саме різка втрата у вазі — перший симптом панкреонекрозу, що активно розвивається, цього вкрай серйозного захворювання, що болісно протікає і погано піддається лікуванню, з високим ступенем летальності", — йдеться в матеріалі.

Влітку 2020-го голова Чечні перехворів на ковід і отримав у навантаження до основного захворювання, розвиток якого намагалися купірувати лікарі ЦКЛ, серйозні проблеми з ендокринною системою. Навесні 2022-го стан здоров’я Кадирова став стрімко погіршуватися. У ЗМІ з’явилася інформація, що Кадиров перебуває у комі.

Зазначається, що у вересні минулого року лікарям ЦКЛ Управління справами президента РФ вдалося стабілізувати стан глави Чечні і більш-менш повернути йому дієздатність. Однак, за даними джерела видання в ЦКЛ Управління справами РФ, в ході проведення загального обстеження ВІП-пацієнта були отримані дані МРТ мозку, результати якої привели близьких Кадирова в пригнічений стан. Журналісти процитували слова ще одного свого джерела, близького до Адама Делімханова.

"Колишнього лідера вже не буде, [нова] хвороба буде серйозно [на нього] впливати. Навіть у тому випадку, якщо він зараз і одужає, він буде вже ні живим, ні мертвим", — так він інтерпретував реакцію рідних Кадирова на невблаганний діагноз лікарів.

За даними видання, на зміну йому готують голову чеченського спецназу Апті Алаудінова. Військового нещодавно призначили на посаду заступника голови Головного управління з військово-політичної роботи Міноборони РФ.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Телеграфу" повідомив, що стан здоров’я Кадирова справді дуже тяжкий. Раніше в ГУР підтверджували, що нещодавно голові Чечні зробили низку невдалих медичних оперативних втручань, а остання операція була безуспішною.