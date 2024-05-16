Це неприйнятно: в США знову відкрито "наїхали" на Китай через підтримку Росії

Позицію США поділяють інші цивілізовані країни Заходу

В США вважають неприйнятним той факт, що китайські компанії допомагають російському терористичному режиму вести війну в Україні. Взаємодія Китаю та РФ є неприпустимою в контексті війни росіян проти українців.

Про це сказала 15 травня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, коментуючі заплановану зустріч російського диктатора Володимира Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна. За її словами, позицію США поділяють інші цивілізовані країни Заходу.

"Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України", – сказала вона, відповідаючи на питання журналістів у Білому домі.

Раніше "Телеграф" писав, що під час візиту голови Китаю Сі Цзіньпіна до Парижу та зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, вони обговорили участь Пекіну у війні в Україні. Голова європейської країни привітав взяття КНР на себе зобов'язання утриматися від продажу Росії будь-якої зброї.

Зазначимо, що Китай останнім часом різко збільшив продажі російському терористичному режиму технологій, які можна використовувати у військових цілях. Зокрема Китай продає терористам верстати, мікроелектроніку та інші технології, які росіяни застосовують для виробництва танків, літаків, ракет та іншого озброєння.

При цьому Китай відкрито бреше, що не надає військової підтримки Росії для війни проти України. Також в Пекіні спростовують публікацію Bloomberg про збільшення допомоги Пекіна Москві та надання даних геопросторової розвідки.

Нещодавно Вашингтон пригрозив Пекіну, що вважатиме його відповідальним за успіхи Росії на війні в Україні. Причиною цього є поглиблення співпраці РФ та Китаю. У відповідь китайський режим заявив, що Піднебесна має право на "нормальну співпрацю" із країною-агресоркою, а Китай не сприйме звинувачень та тиску.