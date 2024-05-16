Лавров назвал Путина "ишаком": в чем дело и причем здесь Китай

Ответ министра дает четко понять, кто занимает лидирующую позицию

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров не смог ответить на вопрос, о чем будут говорить Владимир Путин и Си Цзиньпин в неформальной обстановке после официальной встречи в Пекине. Зато успел наговорить много интересного, назвав Путина "ишаком" (то есть, ослом), а российскую делегацию — "вежливыми людьми".

Журналист пропагандистского телеканала "Россия 1" задал вопрос Лаврову о темах, которые будут обсуждать лидеры РФ и Китая в неформальной обстановке. Министр ответил, что не знает, о чем будут лично говорить Путин и Си.

Лавров назвал Путина ишаком

"Знаете, как говорят на Востоке, гость — ишак хозяина. Все программы, конечно, зависят от тех любезных предложений, которые китайский президент, его команда сделали нашему президенту. Все эти детали были согласованы по линии протокола, так что все зависит от хозяев. А мы вежливые люди, в гостях тем более", — сказал Лавров.

На Востоке действительно есть такая поговорка. У нее есть и другая форма, которая звучит так: "Гость — ишак, хозяин — орел". Это многослойная поговорка. Она говорит о покорности и смирении гостя, но в то же время об обязанностях хозяина достойно принимать визитера. Подтекст также может быть иным: ишак выполняет грязную тяжелую работу во благо хозяина. По другой версии, он предоставляет хозяину неудобства.

Напомним, 16 мая прошла официальная встреча российского диктатора Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина. Они обсуждали вопросы двухстороннего сотрудничества и войну в Украине. В их заявлении по итогам встречи говорится, что они считают политическое урегулирование единственно правильным путем решения "украинского кризиса" (так в Китае официально называют войну в Украине).

Ранее "Телеграф" писал, чего ждать от встречи Путина и Си. Европейское турне китайского лидера может изменить условия двухстороннего сотрудничества.