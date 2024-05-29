Спецтрибунал для Путіна та компанії: у Раді розповіли, чи підпаде під нього Лукашенко

Лідер Білорусі один з вірних посіпак Путіна

Україна не має наміру чекати на закінчення війни, щоб розпочати трибунал над російським керівництвом, як військовим, так і політичним. Проте кара може наздогнати й одного з прибічників Путіна — самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Щоправда, тут є певні умови.

Про це в інтерв’ю нашому виданню розповів голова комітету Верховної Ради з правової політики Денис Маслов. Більше деталей читайте у матеріалі "Телеграфу": Унікальний суд над Путіним може початися цього року — нардеп

На питання журналіста про те, чи підпадатиме під трибунал так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко, Маслов відповів:

"Якщо буде доведено пряму причетність до видачі відповідних вказівок щодо здійснення агресії стосовно України. Але ми з вами бачимо, що білоруських регулярних військ на території України немає".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що після візиту Путіна, у Білорусі помітили незвичну військову активність росіян. Згідно з даними моніторингової спільноти "Беларускі Гаюн" на аеродром "Барановичі" прилетіли російські гелікоптери Мі-24 та Мі-8.