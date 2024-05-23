"Путін як Граф Дракула": у ГУР розповіли про бункери диктатора та зробили цікаву заяву про двійників (відео)
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Один із позивних у Путіна — "бункерний"
Українській розвідці відомо про місцеперебування та кількість бункерів російського диктатора Володимира Путіна. Інформація про це постійно оновлюється.
Про це повідомляє речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав в інтерв’ю "Ми-Україна". Він не став називати точну кількість бункерів.
"Не говоритимемо скільки їх. Але зрозуміло, що в нього один із позивних "бункерний", любить він цю справу і як граф Дракула ховається у цих глибоких підземеллях", — сказав Юсов.
Також він повідомив цікаву інформацію про двійників Путіна, тим самим натякнувши, що вони все ж таки є.
"Своїх двійників він туди не пускає, відправляє на завдання, де не так безпечно", — зазначив представник ГУР.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бункер диктатора Путіна є глибоко в Уральському хребті під горою Яманта. За інформацією росЗМІ, російський "лідер" має цілу мережу таких схованок.
Крім того, нерідко у мережі обговорюють двійників Путіна. Експерти з ІІ кажуть, що у "президента" РФ може бути мінімум два двійники.