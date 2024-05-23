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"Путін як Граф Дракула": у ГУР розповіли про бункери диктатора та зробили цікаву заяву про двійників (відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Що відомо про бункери та двійники Путіна Новина оновлена 23 травня 2024, 12:19
Що відомо про бункери та двійники Путіна. Фото Колаж "Телеграфу"

Один із позивних у Путіна — "бункерний"

Українській розвідці відомо про місцеперебування та кількість бункерів російського диктатора Володимира Путіна. Інформація про це постійно оновлюється.

Про це повідомляє речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав в інтерв’ю "Ми-Україна". Він не став називати точну кількість бункерів.

"Не говоритимемо скільки їх. Але зрозуміло, що в нього один із позивних "бункерний", любить він цю справу і як граф Дракула ховається у цих глибоких підземеллях", — сказав Юсов.

Також він повідомив цікаву інформацію про двійників Путіна, тим самим натякнувши, що вони все ж таки є.

"Своїх двійників він туди не пускає, відправляє на завдання, де не так безпечно", — зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бункер диктатора Путіна є глибоко в Уральському хребті під горою Яманта. За інформацією росЗМІ, російський "лідер" має цілу мережу таких схованок.

Крім того, нерідко у мережі обговорюють двійників Путіна. Експерти з ІІ кажуть, що у "президента" РФ може бути мінімум два двійники.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін #Бункер #ГУР #Двійники Путіна