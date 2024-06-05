Навіть стихія проти: у Росії перекинулося судно, є постраждалі

Внаслідок пригоди було евакуйовано вісім членів екіпажу

В акваторії Єнісейської затоки Карського моря в Красноярському краї перекинувся буксир "Байкал" разом із людьми. На місці події ведуться рятувальні заходи.

Про це повідомляє Західно-Сибірська транспортна прокуратура. Причиною тому, як зазначається, стало стиснення льоду.

"За попередніми даними 04.06.2024 близько 20.00 години місцевого часу в Красноярському краї в акваторії Єнісейської затоки Карського моря в результаті стиснення льоду сталося перекидання буксира "Байкал", що належить ТОВ "СП Термінал", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок пригоди було евакуйовано вісім членів екіпажу. При цьому один із них вважається зниклим безвісти.

На місці тим часом проводяться рятувальні заходи, Норильською транспортною прокуратурою організовано перевірку дотримання законодавства щодо безпеки плавання.

Красноярський край

У місцевих пабликах також з’явилися відео, на яких показали льодохід, що почався в Красноярському краї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці на Росію обрушилася негода — вирували зливи з градами та шквальний вітер. В результаті загинула одна людина. Його машину придавило деревом.