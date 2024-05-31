На Росію обрушилися шторми і зливи з градами, багато постраждалих: вражаючі відео

Відомо про одного загиблого

У Росії протягом п'ятниці, 31 травня, громадянам не дає спокою негода. У Карачово-Черкеську, Ставропіллі, Кисловодську та Москві бушують зливи з градами та шквальні вітри.

Про це пишуть у мережі. Зазначається, що десятки людей поранено та госпіталізовано, а також є загиблий.

Так, у Черкеську пройшов ураган з сильним градом. Внаслідок чого повалено багато дерев, вибито шибки вікон у ТЦ і понівечено машини.

"Мінімум 32 особи постраждали і один загиблий під час урагану в Карачаєво-Черкеську. Трьох у тяжкому стані госпіталізували", — пишуть у мережі.

Зазначається, що через негоду загинув чоловік 1980 року народження, який був у салоні автомобіля "Форд-Фокус" на вулиці Гутякулова у місті Черкеска. Його машину придавило деревом.

Водночас влада Карачаєво-Черкеську повідомляє про шістьох постраждалих та одного загиблого.

Не оминула негода і столицю Росії Москву, де вже кілька годин йде злива та шквальний вітер.

Потужний град з дощем накрив курортні міста Ставропілля. Там від сильного граду розбито скло машин, в ТЦ "Панорама" побило скляний дах.

Водночас росіяни стверджують, що ще вдень у П'ятигорську було вище 30 градусів тепла, але ближче до вечора пішла злива з градом, засипавши вулиці та дахи будинків льодом. А в Кисловодську злива перетворила дороги на ріки.

Раніше "Телеграф" писав, що один з регіонів Росії потопає у нашесті сарани.