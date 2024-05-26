У Санкт-Петербурзі зіткнулися два пасажирські судна під мостом: що відомо (фото та відео)

Точні причини події з’ясовує Північно-Західна транспортна прокуратура

У Санкт-Петербурзі під Ливарним мостом сталося зіткнення двох туристичних суден. Інформації про постраждалих немає.

Про це вранці 26 травня повідомляє Telegram-канал SHOT, посилаючись на власні джерела. За його даними, в ніч на 26 травня теплохід "Соларіс" протаранив прогулянково-екскурсійне судно "Чайка-ЗПГ".

"Наразі інформації про постраждалих немає, підраховуються збитки від зіткнення", — йдеться у повідомленні.

Наголошується також, що точні причини з’ясовує Північно-Західна транспортна прокуратура. У пабліку також було опубліковано відповідні відео та фото.

" Санкт-Петербурзька транспортна прокуратура координує роботу водної поліції щодо встановлення всіх обставин, перевірить виконання законодавства про безпеку руху при експлуатації водного транспорту та дотримання прав пасажирів, дасть оцінку діям відповідальних осіб, за наявності підстав вживе заходів прокурорського реагування", — сказали в Північно- Західна транспортна прокуратура.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один із регіонів Росії буквально росіяни поскаржилися на навалу сарани. У мережі з’явились відповідні відео.