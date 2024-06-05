Даже стихия против: в России опрокинулось судно, есть пострадавшие

В результате происшествия были эвакуированы восемь членов экипажа

В акватории Енисейского залива Карского моря в Красноярском крае опрокинулся буксир "Байкал" вместе с людьми. На месте происшествия ведутся спасательные мероприятия.

Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Причиной тому, как отмечается, стало сжатие льда.

"По предварительным данным 04.06.2024 около 20.00 часов местного времени в Красноярском крае в акватории Енисейского залива Карского моря в результате сжатия льда произошло опрокидывание буксира "Байкал", принадлежащего ООО "СП Терминал", — говорится в сообщении.

В результате происшествия были эвакуированы восемь членов экипажа. При этом один из них числится пропавшим без вести.

На месте тем временем проводятся спасательные мероприятия, Норильской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания.

Красноярский край

В местных пабликах также появились видео, на которых показали начавшийся в Красноярском крае ледоход.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце на Россию обрушилась непогода — бушевали ливни с градами и шквальный ветер. В результате погиб один человек. Его машину придавило деревом.