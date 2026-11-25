Що врахувати, перш ніж підбирати секції для своєї кухні

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Українка придбала кухонний гарнітур "Глорія" за 74 тисячі гривень і показала його вигляд у соцмережах. Модульна кухня складається з окремих секцій, які можна комбінувати та розташовувати відповідно до особливостей приміщення.

Своїм враженням від покупки користувачка Threads під ніком @nastia_tsvitok поділилася на платформі. Вона зізналася, що гарнітур їй дуже сподобався завдяки стильному зовнішньому вигляду.

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Користувачка Threads назвала кухню гарною та стильною

"Модульна кухня "Глорія" — обожнюю її, дуже гарна і стильно виглядає", — написала користувачка.

Своїм враженням від кухні користувачка поділилася в Threads

Інші користувачі Threads також позитивно оцінили кухонний гарнітур. У коментарях вони відзначили його привабливий дизайн, а одна з користувачок навіть написала, що має таку саму кухню у квартирі й замислюється над тим, щоб придбати подібну для будинку.

Користувачі Threads схвально відгукнулися про дизайн кухні "Глорія"

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