74 тисячі за кухню: який вигляд має гарнітур за ці гроші
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Що врахувати, перш ніж підбирати секції для своєї кухні
Українка придбала кухонний гарнітур "Глорія" за 74 тисячі гривень і показала його вигляд у соцмережах. Модульна кухня складається з окремих секцій, які можна комбінувати та розташовувати відповідно до особливостей приміщення.
Своїм враженням від покупки користувачка Threads під ніком @nastia_tsvitok поділилася на платформі. Вона зізналася, що гарнітур їй дуже сподобався завдяки стильному зовнішньому вигляду.
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"Модульна кухня "Глорія" — обожнюю її, дуже гарна і стильно виглядає", — написала користувачка.
Інші користувачі Threads також позитивно оцінили кухонний гарнітур. У коментарях вони відзначили його привабливий дизайн, а одна з користувачок навіть написала, що має таку саму кухню у квартирі й замислюється над тим, щоб придбати подібну для будинку.
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