Мітить у царі, але...: стало відомо, від кого пішов рід російського диктатора Путіна

Дослідження робили фахові спеціалісти

"Кажуть, цар — несправжній!" — крилата цитата з радянського фільму "Іван Васильович змінює професію", що яскраво описує результати генеалогічного дослідження роду лідера РФ Володимира Путіна. Виявляється, рід російського диктатора походить від невідомого Микити, а предки Путіна були тверськими селянами.

Родовід було представлено на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, повідомляє видання EurAsiaDaily. Дослідження замовив троюрідний брат очільника РФ.

"Представник компанії "Крістіан", що спеціалізується на проведенні генеалогічної експертизи, повідомив, що дослідження замовив троюрідний брат глави держави Олександр. Зазначається, що згідно з результатами генеалогічної експертизи, рід Путіних походить від невідомого Микити, предки Путіна були тверськими селянами", — йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що Путін неодноразово давав зрозуміти, що фактично ставить себе на один рівень із російськими царями, а своєю місією, на думку багатьох політологів, бачить "відновлення Російської імперії".

В мережі ми знайшли малюнки та фотографії того, як виглядали селяни Тверської губернії. Так могли виглядати й предки Путіна.

Російські селяни Тверської губернії, 1844 (малюнок)

Так могли виглядати предки Путіна

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Шольц розповів, як Путін переконував його у належності України до РФ. За словами німецького канцлера, диктатор протягом довгих чотирьох годин намагався переконати його у тому, що Україна нібито "належить" Росії. Те ж саме він казав щодо Білорусі та й взагалі, активно демонстрував свої імперські замашки.