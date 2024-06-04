Боїться замаху? Путін почав носити бронежилет (фото)

Близьке оточення підтверджує цей факт

Російський "президент" Володимир Путін почав носити прихований бронежилет при відвідуванні публічних заходів на відкритому повітрі, зокрема у ньому він з’явився на параді до "Дня перемоги" у 2024 році. Це одна з вимог російських спецслужб, які безпрецедентно посилили рівень охорони диктатора.

Два російські чиновники підтверджують, що Путін носив бронежилет ще з 2023 року. Про це пише видання The Moscow Times.

Путін одягав бронежилет і на парад до "Дня перемоги" 9 травня 2024 року. Один з чиновників на умовах анонімності підтвердив цей факт.

"Цього року 9 травня під час параду начальник абсолютно точно був у прихованому бронежилеті. І цей запобіжний захід, я вважаю, правильний", — сказав співрозмовник журналістам.

Британська консультантка з питань безпеки Джейд Міллер проаналізувала відеокадри з параду і підтвердила, що Путін дійсно був у бронежилеті. На це вказує обмеженість його рухів та відсутність природних складок на пальто.

"Путін ходить досить скуто, і на спині його пальто не видно природних складок при ходьбі та рукостисканні військовослужбовців. Верхня частина тіла Путіна виглядає неприродно, а його плечі здаються досить широкими та квадратними, не видно форми спини та лопаток", — пояснює Міллер.

Путін почав носити бронежилет

Зазначимо, що останні роки Володимир Путін значно посилив охорону. Він рідко з’являється на публіці, а підданих та іноземних політиків приймав за довгим столом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Алтаї згоріла дача Путіна. Але в Кремлі відхрестились від неї, заявивши, що у переліку офіційних резиденцій її немає.