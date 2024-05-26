"Абсурдне, ганебне пояснення": Шольц розповів, як Путін переконував його у належності України до РФ

Шольц розповів, що найбільше його обурила заява Путіна про "нацистський режим" в Україні

Перед самим початком вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін протягом чотирьох годин намагався переконати німецького канцлера Олафа Шольца у тому, що Україна нібито "належить" Росії. Те ж саме він казав щодо Білорусі та й взагалі, активно демонстрував свої імперські замашки.

Про це розповів сам Шольц під час спілкування з громадянами на Фестивалі демократії, повідомляє Укрінформ. За словами Шольца, розмова відбулася у лютому 2022, коли до повномасштабної війни вже залишалися лічені дні.

Путін чотири години розповідав Шольцу, що "Україна та Білорусь є частинами Росії". При цьому він називав абсурдні причини для того, щоб почати війну проти України: зокрема те, що Україна йде до НАТО, а також нібито "нацистський режим" в Києві, що особливо обурило Шольца.

"Говорити про це, коли президентом є єврей…. Варто собі уявити, наскільки це абсурдне, ганебне пояснення для обґрунтування війни", – сказав він.

Шольц також зазначив, що Німеччина, коли надає Україні озброєння, не роздуває війну, а допомагає жертві захищатися від сусіда-імперіаліста. До того ж путінська війна вбиває не тільки українців, але й росіян, і все це – через хворі амбіції диктатора.

"Лише заради того, щоби колись у підручниках історії, які він навіть не зможе прочитати, років через 100, було написано, що він завоював пару кілометрів", – зневажливо резюмував канцлер.

Як повідомлялося раніше, республіканці в Конгресі США критикують Білий дім за те, що Україні не дозволяють використовувати американську зброю для ударів по території Росії. При цьому там кажуть, що законодавці не запроваджували таку заборону.

Речник Палати представників Майкл Джонсон раніше сказав, що підтримує ідею надання Україні права завдавати ударів американською зброєю по території Росії.