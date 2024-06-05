Метит в цари, но...: стало известно, от кого произошел род российского диктатора Путина

Исследование делали профессиональные специалисты

"Говорят, царь – ненастоящий!" — крылатая цитата из советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию", ярко описывающая результаты генеалогического исследования рода лидера РФ Владимира Путина. Оказывается, род русского диктатора происходит от неизвестного Никиты, а предки Путина были тверскими крестьянами.

Родословная была представлена на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает издание EurAsiaDaily. Исследование заказал троюродный брат главы РФ.

"Представитель компании "Кристиан", специализирующейся на проведении генеалогической экспертизы, сообщил, что исследование заказал троюродный брат главы государства Александр. Отмечается, что согласно результатам генеалогической экспертизы, род Путиных происходит от неизвестного Никиты, предки Путина были тверскими крестьянами", — идет в сообщении.

Следует отметить, что Путин неоднократно давал понять, что фактически ставит себя на один уровень с русскими царями, а своей миссией, по мнению многих политологов, видит "восстановление Российской империи".

Путин из крестьянского рода

В сети мы обнаружили рисунки и фотографии того, как выглядели крестьяне Тверской губернии. Так могли выглядеть и предки Путина.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Шольц рассказал, как Путин убеждал его в принадлежности Украины к РФ. По словам немецкого канцлера, диктатор в течение долгих четырех часов пытался убедить его в том, что Украина якобы "принадлежит" России. То же самое он говорил о Беларуси и вообще активно демонстрировал свои имперские замашки.