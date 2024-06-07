На одне з міст РФ обрушився гнів Перуна: вулиці перетворилися на річки, а зі стель ринули водоспади (відео)

Про постраждалих не повідомляється

У ніч на п’ятницю, 7 червня, на російський Саратов обрушилася буря та сильна злива. Вулиці міста перетворилися на річки до пояса, а в деяких квартирах вода лилася прямо зі стелі.

Як пишуть російські пабліки, внаслідок негоди затоплено вулиці та повалено дерева. Крім того, кілька житлових багатоповерхівок залишилися без електрики. Інформації про постраждалих наразі немає.

За словами місцевих жителів, після злив дощів пішоходи в деяких місцях змушені ходити вулицями по пояс у воді, деяких зносить бурхливими потоками прямо на проїжджу частину.

На вулиці Марини Раскової блискавка влучила у дроти, відрізавши від електрики кілька будинків. Також, за словами очевидців, розряд вдарив прямо у тролейбус поряд із місцевим вокзалом.

У Саратовській області оголошено штормове попередження. За прогнозами синоптиків, 7 червня вітер може досягати поривів до 15-18 м/с.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під Волгоградом у Росії навала сарани. Комахи буквально окупували вулиці та дороги.