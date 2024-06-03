У Чехії затримали росіян, які напали на українських волонтерів у центрі Праги: подробиці

Росіяни спровокували бійку та травмували волонтерку

У Празі затримали агресивних росіян, що скоїли напад на українських волонтерів у суботу, 1 червня. Іноземці, як їх називають чеські поліціянти, були затримані в аеропорту Вацлава Гавела.

Допис про це з’явився на офіційній сторінці поліції Чехії у мережі X. Зазначається, що поліція порушила кримінальну справу.

"Співробітники поліції затримали чотирьох іноземців в аеропорту Праги у зв'язку із суботнім інцидентом на Староміській площі. Кримінальні слідчі порушили кримінальну справу за підозрою в скоєнні декількох кримінальних злочинів", — йдеться в повідомленні.

Разом з тим, на підставі нових виявлених фактів справу, найімовірніше, буде перекваліфіковано, додали у поліції Чехії.

Нагадаємо, у суботу на волонтерів, серед яких були і українців, і чехи, скоїли напад агресивні росіяни. Одна з волонтерок опублікувала відео, на якому було зафіксовано момент нападу "іноземців".

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

На відео можна побачити, як дві жінки та один чоловік б'ють руками волонтерів. Це все супроводжується нецензурною лайкою. У результаті одна з волонтерок отримала травми, вона опублікувала фото з закривавленими руками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Варшаві жорстоко побили українця та забрали у нього майже 2 млн злотих.