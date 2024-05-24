Кара небесна? Один з регіонів Росії потопає у нашесті сарани (відео)

Розгортається біблійний сюжет

Мережею ширяться відео, які можна сплутати з кадрами якогось апокаліптичного фільму. Не встигли жителі Рязанської області оговтатися від хмар мошок-кровососів, як мешканці хутора Краснодонський, що від Волгоградом у Росії, почали скаржитися на нашестя сарани. "Просто хмари, нема як ступити", — бідкаються місцеві.

Відео очевидці викладають у соціальних мережах, зокрема у Telegram. Розповідають, що сарана буквально заслала узбіччя та дороги.

"А ось і сарана. Краснодонський тоне у сарані. Змітає все, включаючи на угіддях посаджене. Взагалі такого давно не було! Це та сама пилова буря? Загалом жесть, бідні фермери та люди", — йдеться в одному з повідомлень.

Судячи з відео комахи ще не "стали не крило" і ширяться регіоном у піший спосіб, надаючи перевагу дорогам та узбіччям. На відео неозброєним оком видно, що проїжджа частина ледь не повністю вкрита комахами.

Своєю чергою російські ЗМІ повідомляють про те, що у відповідних відомствах про проблему знають і готуються до боротьби з комахами, проте нині цьому заважає вітряна погода. Тож достеменно невідомо коли почнуть боротися проти сарани й чи розпочнуть взагалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що раніше один з російських регіонів атакували мільйони мошок. В мережі одразу згадали про біблійні сюжети.